Бизнес бывшего вратаря сборной России Малафеева оказался под угрозой ликвидации

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев может лишиться сразу двух своих компаний. По данным источников SHOT, Федеральная налоговая служба направила предупреждения о возможной блокировке его фирм.

Источник: Life.ru

Речь идёт о спортивной компании «Любытино-Слалом», которой он владеет вместе с бывшей супругой Екатериной, и риэлторской фирме «М16 Групп». Первая, зарегистрированная в 2011 году, впервые показала убыток: если в 2024 году прибыль составляла 26,8 млн рублей, то в 2025 году компания ушла в минус на 11,8 млн.

Вторая компания — «М16 Групп», созданная в 2016 году, по данным источника, не сдавала финансовую отчётность ни разу. Обе организации могут быть признаны банкротами.

У Малафеева уже была заблокирована ещё одна фирма — ООО «РОСВМ», занимавшаяся издательской деятельностью. Компания не отчитывалась с 2020 года и была заблокирована в декабре 2025-го.

На данный момент прибыль показывает только четвёртая структура — риэлторская компания «АНВМ М16», которая в 2025 году заработала около 200 тысяч рублей. При этом ранее агентству недвижимости Малафеева присудили штраф за фото из Интернета.

