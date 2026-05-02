Посадка роз весной 2026: сроки, правила и лунный календарь для прекрасного цветения

Корни. У здорового саженца они гибкие, тёмно-коричневые, без гнили, плесени или повреждений. У саженцев с открытой корневой системой (ОКС) корни должны быть хорошо развитыми, не укороченными до минимума. У растений с закрытой корневой системой (ЗКС) корни должны оплетать весь земляной ком. Побеги. Они должны быть зелёными, не сухими и не трескаться при лёгком сгибе. Желательно наличие 2−3 сильных побегов с почками. Прививка. У привитых роз внизу стебля есть характерное утолщение — место соединения подвоя и привоя. Оно не должно быть повреждено.