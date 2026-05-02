Врачи нижегородской больницы имени Семашко впервые пересадили печень пациентке с циррозом

В министерстве здравоохранения региона напомнили, что Нижегородская область продолжает активно расширять программу трансплантационной помощи при поддержке экспертов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Так, с ноября прошлого года в практику врачей НОКБ им. Н. А. Семашко вошли операции по пересадке почки и поджелудочной железы. Операции по трансплантации печени — это еще один новый вид высокотехнологичной медицинской помощи для бюджетной системы здравоохранения области.