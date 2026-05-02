Врачи нижегородской больницы имени Семашко впервые пересадили печень пациентке с циррозом

Врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко впервые выполнили пересадку печени пациенту. Операция прошла 12 апреля, она длилась около пяти часов и завершилась успешно. Благодаря мастерству медиков была спасена 49-летняя женщина с циррозом. Нижегородка уже выписана из больницы, однако специалисты будут регулярно наблюдать за процессом ее восстановления.
В министерстве здравоохранения региона напомнили, что Нижегородская область продолжает активно расширять программу трансплантационной помощи при поддержке экспертов Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Так, с ноября прошлого года в практику врачей НОКБ им. Н. А. Семашко вошли операции по пересадке почки и поджелудочной железы. Операции по трансплантации печени — это еще один новый вид высокотехнологичной медицинской помощи для бюджетной системы здравоохранения области.
«Пациентка, которой успешно выполнена спасительная операция, страдала циррозом печени с 2019 года. Из-за развития заболевания состояние женщины прогрессивно ухудшалось, требовались госпитализации для проведения интенсивного лечения, которое, к сожалению, позволяло лишь на короткое время стабилизировать состояние организма. В конце 2025 года нижегородка была включена в лист ожидания операции, и уже в марте появилась возможность провести трансплантацию», — рассказал и.о. директора НОКБ им. Н. А. Семашко Сергей Гамаюнов.
По его словам, в настоящее время пересаженная печень функционирует, пациентка чувствует себя удовлетворительно. Если процесс восстановления и дальше будет проходить без осложнений, вскоре можно будет рассчитывать на возвращение женщины к привычному образу жизни.
Оперативное вмешательство выполнила операционная бригада из четырех хирургов — Владимира Загайнова, Дениса Кучина, Алексея Мойсеева и Сергея Гамаюнова. Помимо хирургов, в подготовке к операции, ее выполнении и последующем ведении пациентки были задействованы анестезиологи-реаниматологи, операционные медицинские сестры, гастроэнтерологи, специалисты диагностических служб и многие другие медицинские работники.
«Трансплантация печени, успешно выполненная в областной больнице, позволила создать полностью замкнутый цикл помощи для пациентов, которым требуется пересадка печени, почек и поджелудочной железы — от установления необходимости вмешательства и постановки в лист ожидания до посттрансплантационного динамического наблюдения», — подчеркнул главный внештатный специалист-трансплантолог министерства здравоохранения Нижегородской области Владимир Загайнов.
Напомним, сегодня НОКБ им. Н. А. Семашко вместе с НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» развиваются как участники флагманского регионального проекта «Город здоровья». Проект был запущен по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для того, чтобы сделать высокотехнологичную медицинскую помощь максимально доступной для нижегородцев взрослого возраста и сконцентрировать множество ее направлений на единой территории. Инициатива получила поддержку правительства России и Минздрава России, а также федеральное софинансирование.
Трансплантация органов — это один из самых высокотехнологичных видов медицинской помощи. Работа по повышению доступности такой помощи жителям региона ведется в соответствии с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект охватывает все направления работы в отрасли — от модернизации первичного звена здравоохранения до реабилитации.