Предрак шейки матки выявили у 20-летней нижегородки

Опасное заболевание нашли на ранней стадии во время диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

У 20-летней девушки случайно обнаружили предраковое состояние шейки матки — заболевание протекало без симптомов и было выявлено во время диспансеризации репродуктивного здоровья в городской поликлинике № 30 Нижнего Новгорода, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

По результатам гинекологического мазка врачи диагностировали у пациентки 16-й тип вируса папилломы человека, а также тяжелую дисплазию шейки матки. Медики отмечают: именно такие изменения считаются предраковыми и требуют оперативного лечения. Девушке уже назначили операцию — она состоится после майских праздников.

Как пояснила главный врач медучреждения Любовь Трефилова, с 2026 года в программу диспансеризации включён бесплатный анализ на ВПЧ. Это позволило не только повысить интерес к профилактическим обследованиям, но и существенно улучшить раннюю диагностику заболеваний.

Специалисты напоминают: регулярные осмотры помогают выявить опасные патологии на стадии, когда их ещё можно успешно вылечить.