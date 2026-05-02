В Красноярске создадут центр разработки технологий для космических аппаратов

Красноярский край попал в число победителей конкурса на создание научных центров мирового уровня — в регионе появится лаборатория по разработке технологий для космических аппаратов.
Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Михаил Котюков:
«Из 37 проектов отобрали всего три, и один из них — наш. Речь о центре по направлению “Бортовая полезная нагрузка”, координатором которого станет Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. Новый НЦМУ займется разработкой ключевых технологий для космических аппаратов: в сфере связи, навигации и дистанционного зондирования. Эти направления сегодня используются и для развития экономики, и для обеспечения безопасности, и для создания удобных сервисов, полезных людям. Для края это закономерный результат: у нас уже выстроена кооперация между наукой и промышленностью, есть реальные производственные задачи и запрос на передовые решения. Теперь эта работа получила дополнительную федеральную поддержку — до 320 млн рублей ежегодно».
Губернатор добавил, что такие проекты — это еще и возможность привлекать в край сильных специалистов, формировать новые команды и усиливать научно-технологический потенциал. А у наших молодых ученых появляется возможность заниматься передовой наукой и видеть перспективу непосредственно в Красноярском крае.
