Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске создадут центр разработки технологий для космических аппаратов

Красноярский край попал в число победителей конкурса на создание научных центров мирового уровня — в регионе появится лаборатория по разработке технологий для космических аппаратов.

Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Михаил Котюков:

«Из 37 проектов отобрали всего три, и один из них — наш. Речь о центре по направлению “Бортовая полезная нагрузка”, координатором которого станет Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН. Новый НЦМУ займется разработкой ключевых технологий для космических аппаратов: в сфере связи, навигации и дистанционного зондирования. Эти направления сегодня используются и для развития экономики, и для обеспечения безопасности, и для создания удобных сервисов, полезных людям. Для края это закономерный результат: у нас уже выстроена кооперация между наукой и промышленностью, есть реальные производственные задачи и запрос на передовые решения. Теперь эта работа получила дополнительную федеральную поддержку — до 320 млн рублей ежегодно».

Губернатор добавил, что такие проекты — это еще и возможность привлекать в край сильных специалистов, формировать новые команды и усиливать научно-технологический потенциал. А у наших молодых ученых появляется возможность заниматься передовой наукой и видеть перспективу непосредственно в Красноярском крае.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.