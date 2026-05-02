«Есть результат»: в Красноярске утвердили приоритеты новой «Народной программы» на 2026−2031 годы

В краевой столице прошел масштабный региональный отчетно-программный форум «Есть результат».
Представители исполнительной и законодательной власти, профильные эксперты и делегаты от муниципалитетов, в том числе от Норильска, подвели итоги пятилетней работы партии «Единая Россия». Участники встречи оценили результаты ключевых госпроектов и определили главные задачи на будущее, опираясь на реальные запросы жителей.
Открывая форум, организаторы представили макроэкономические показатели региона. Валовой региональный продукт (ВРП) края увеличился на 36,7%, достигнув 4,24 трлн рублей. Ежегодные капиталовложения выросли с 592 млрд до 1,4 трлн рублей.
Регион также демонстрирует строгую финансовую дисциплину: полностью погашен коммерческий долг, а «бюджет развития» увеличен на 138%. Опираясь на этот финансовый фундамент, в крае за пять лет было построено и модернизировано свыше 2600 значимых социальных объектов.
Безусловно, макроэкономические успехи края — это та масштабная рамка, внутри которой муниципалитеты решают свои, порой весьма непростые инфраструктурные и финансовые задачи. Для северных территорий таким якорем стабильности и инструментом обновления в текущих условиях выступает Комплексный план социально-экономического развития Норильска. Депутат Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов подчеркнул важность синхронизации краевых и местных усилий.
«Реализация краевых и федеральных программ идёт в неразрывной связке с Комплексным планом развития Норильска, и мы видим ощутимые результаты этой работы. Подведение итогов ценно прежде всего тем, что на базе пройденного пути формируются предложения в новую “Народную программу”. Она должна строиться исключительно на актуальных потребностях наших земляков. При этом важнейшим приоритетом будущей работы, безусловно, станет всесторонняя государственная забота о воинах, возвращающихся со специальной военной операции, и пристальное внимание к их семьям», — отметил Дмитрий Свиридов.
Глобальная модернизация коснулась базовой инфраструктуры всего региона. За пять лет дорожный фонд края вырос до 27,2 млрд рублей, что позволило отремонтировать 2900 километров автодорог. Одновременно решалась проблема аварийного фонда: в современные квартиры переехала 21 тысяча человек. Проведена серьёзная работа в сфере ЖКХ: обновлено свыше 850 километров тепло- и водосетей, доступ к качественной питьевой воде получили ещё 125 тысяч жителей. Отдельной строкой выделены новые мегапроекты — в частности, в строительство линии метротрамвая направлено 49,7 млрд рублей.
Заметные преобразования произошли и в социальной сфере: за последние годы вложения в неё выросли на 135 миллиардов рублей. На эти средства в крае возведены 34 новые школы и 34 детских сада, благоустроено почти тысяча дворов и общественных пространств.
Оценивая проделанную работу, заместитель председателя профильного комитета краевого парламента Ирина Субочева отметила, что краевые партийные проекты стали неотъемлемой частью обновления заполярной столицы.
«Если рассматривать край в целом, то на примере Норильска можно увидеть, как сквозными нитями через комплексный план развития города реализуются многие направления “Народной программы” — от возведения современных жилых домов и новых медицинских учреждений до благоустройства и поддержки культуры. Отрадно, что этот результат оценивается за пределами региона: сегодня город фактически выступает успешной пилотной площадкой и ориентиром для других северных территорий», — констатировала Ирина Субочева.
Все эти социальные гарантии опираются на рост реального сектора экономики. За минувший период объёмы обрабатывающих производств в крае выросли до 2,1 трлн рублей. Укрепление экономики отразилось на рынке труда: число самозанятых увеличилось до 283 тысяч человек, а средняя начисленная зарплата по региону, согласно статистике, выросла на 74%.
Вместе с тем, дальнейшее развитие промышленных центров невозможно без преодоления серьёзных вызовов. В ходе дискуссий на форуме активно обсуждалась необходимость качественной перезагрузки рынка труда. Директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО РСПП Андрей Грачёв обратил внимание на проблему кадрового неравноправия, при котором отдалённые районы часто комплектуются специалистами по остаточному принципу.
«Специалистов необходимо готовить под конкретный территориальный и отраслевой заказ. Эффективным инструментом здесь выступает федеральный проект “Профессионалитет”. В этом вопросе мы во многом опираемся на успешный опыт Заполярья, где предприятия становятся надёжными индустриальными партнёрами учебных заведений и инвестируют в материально-техническую базу, готовя кадры непосредственно для своего производства. В итоге решается триединая задача: молодёжь получает востребованную профессию, предприятия — профильных сотрудников, а регион — уверенность в завтрашнем дне», — резюмировал Андрей Грачёв.
Сейчас партия начинает разрабатывать новый план развития края на 2026−2031 годы. Обновлённая «Народная программа» будет опираться на беспрецедентный объём обратной связи: в масштабах страны собрано уже более 240 тысяч предложений. Жители Красноярского края тоже проявили высокую активность, намного превысив результат прошлых лет (тогда собрали 40 тысяч наказов). Эксперты внимательно изучат все эти идеи и включат их в итоговый план работы.
Подводя итоги форума, губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии Михаил Котюков подчеркнул, что доверие граждан, выраженное в сотнях тысяч наказов, обязывает власть принимать сложные, но выверенные решения. Позиция участников встречи едина: за каждым макроэкономическим показателем должно стоять реальное благополучие человека, а главным мерилом эффективности остается прямой диалог с жителями и готовность отвечать на вызовы территорий.