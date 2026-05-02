Фермы Подмосковья вошли в гастрогид по России

Маршруты по фермам, сыроварням, винодельням и агротуристическим площадкам в Московской области добавили в гастрогид по России по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Один из маршрутов ведет на ферму «Коза Ностра» в Талдомском городском округе. Там можно погулять по территории, посмотреть на коз англо-нубийской и зааненской пород, а также зайти в сыроварню и увидеть, как делают сыр.
Еще одна точка — винодельня Elpa Winery в Краснознаменске. Во время экскурсии гостям покажут весь путь производства вина.
Также в гид включили сыроварню «Свободный труд» в Дмитровском городском округе. Посетители могут не только попробовать и купить продукцию, но и побывать на экскурсии или мастер-классе по сыроварению. Кроме того, туристы могут поехать в «ЭкоДеревушку» в Коломенском городском округе. Там работают крокодиловая и улиточная фермы, а также зоопарк с экзотическими животными и насекомыми. Выбрать маршрут и спланировать поездку можно на сайте.
