Маёвки под угрозой: В некоторых регионах шашлыки могут запретить

Региональные и местные власти могут временно запрещать разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. Правила разъяснили в пресс-службе МЧС России.

Источник: Life.ru

«Органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях могут устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе временный запрет на разведение открытого огня, включая использование мангалов», — уточнили в памятке МЧС. Такие меры вводятся при повышенной пожарной опасности.

За нарушение правил предусмотрены штрафы. Для граждан они могут составлять до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тысяч. Если нарушение привело к пожару и ущербу, штраф увеличивается до 50 тысяч рублей, а при тяжких последствиях возможна уголовная ответственность.

При этом готовить шашлыки разрешено, если соблюдать требования безопасности. Мангал должен находиться не ближе 5 метров от зданий, а в радиусе 2 метров необходимо убрать мусор и сухую траву. Также рядом должны быть средства пожаротушения — вода, песок или огнетушитель.

Майские праздники всегда тянут на природу, однако шашлыки могут обернуться проблемами с желудком. Гастроэнтеролог напомнила, что главная опасность кроется в неправильном хранении еды на солнце.

