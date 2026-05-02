Школьники из Казановки Тульской области побывали на производстве аэрозолей

Ученики 9−10-х классов школы в поселке Казановка Тульской области посетили производство «Аэрозоль» по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Кимовского района.
На предприятии ребята увидели полный цикл создания аэрозольной продукции. Специалисты компании рассказали им о передовых технологиях, строгих стандартах качества и соблюдении правил безопасности на производстве. Особое внимание было уделено востребованным профессиям. Школьники узнали о роли инженеров-технологов, химиков, операторов производственных линий и специалистов по контролю качества.
Ребята активно задавали вопросы представителям различных отделов, интересовались перспективами карьерного роста, необходимыми компетенциями и возможностями для будущей профессиональной реализации. Эта экскурсия стала значимым этапом в профориентационной работе со школьниками. Благодаря ей дети увидели, как фундаментальные знания по химии и физике находят свое практическое применение в реальных производственных условиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.