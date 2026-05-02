Семилетний ребенок утонул в Красноярском крае

Мальчик семи лет утонул в реке Кан в районе села Бражное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Информация о трагедии поступила в правоохранительные органы накануне.
По версии следствия, двое детей играли на берегу реки, прыгая по бревнам, которые течением прибило к берегу. Один из них упал в воду и погиб.
На месте происшествия работают сотрудники спасатели и полицейские.
Напомним, это не первый случай гибели детей на Кане. В марте семилетний мальчик провалился под лед, и его тело на глазах приятеля унесло быстрым течением.