Семилетний ребенок утонул в Красноярском крае

Мальчик семи лет утонул в реке Кан в районе села Бражное, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Информация о трагедии поступила в правоохранительные органы накануне.

По версии следствия, двое детей играли на берегу реки, прыгая по бревнам, которые течением прибило к берегу. Один из них упал в воду и погиб.

На месте происшествия работают сотрудники спасатели и полицейские.

Напомним, это не первый случай гибели детей на Кане. В марте семилетний мальчик провалился под лед, и его тело на глазах приятеля унесло быстрым течением.