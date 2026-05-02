За неделю в Ростове на 30 копеек подорожало дизельное топливо

Дизель дорожает уже вторую неделю подряд, тогда как бензин сохраняет стабильность.

На автозаправках Ростова за неделю подорожало дизельное топливо. Это не коснулось цен на бензин. Об этом сообщило издание 1Rnd, журналисты которого делали замеры на одной из заправок в черте донской столицы с 24 апреля по 1 мая 2026 года.

Уточняется, что литр АИ-92 стоит сейчас 64,65 рублей, бензин АИ-95 — 70,45 рублей. Эти марки не изменяют цену с 3 апреля 2026 года.

А вот дизельное топливо, наоборот, выросло в цене. Сейчас за литр дизеля покупателям придётся отдать 74,40 рублей — это на 30 копеек больше, чем неделей ранее. Таким образом, дизель дорожает уже вторую неделю подряд, тогда как бензин сохраняет стабильность.