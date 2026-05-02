Связь между вакцинацией и аутизмом опроверг Минздрав Казахстана

«Важно понимать, что если два события произошли рядом по времени, это не доказывает, что одно стало причиной второго. Так что такое аутизм на самом деле? Аутизм — это особенность развития мозга ребенка, который формируется еще до рождения. Здесь важную роль играют генетические факторы, изменения связаны с особенностями ДНК и развитием нервной системы. Вакцины тренируют иммунитет, они никак не могут повлиять на эти процессы. Они не изменяют мозг и не меняют генетику ребенка», — подчеркнула доктор.