Связь между вакцинацией и аутизмом опроверг Минздрав Казахстана

Информацию о пагубном влиянии вакцин прокомментировала доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана» Динагуль Баешева.
«Нередко родители связывают начало аутизма с вакцинацией, потому что это произошло после прививки. Это понятно с человеческой точки зрения, но наука показывает, что причина в другом. Вакцина и аутизм — это один из самых изученных вопросов в современной медицине. За последние 25 лет проведены крупные исследования с участием миллионов детей в самых различных странах. Их вывод однозначен: вакцины не вызвают аутизм», — сказала Баешева.
Но вместе с тем возникает вопрос: почему все-таки существует ощущение связи аутизма с привикой, отметила врач-инфекционист.
«Потому что первые заметные признаки аутизма, такие как снижение зрительного контакта ребенка с матерью, задержка речи, чаще всего появляется в возрасте 1,5−2 года. Именно в этом возрасте проводится ревакцинация детей, и из-за этого у родителя создается ложное впечатление, что причиной аутизма у его ребенка стала прививка. Однако исследования показывают, что ранние признаки аутизма появляются заранее, до вакцинации», — подчеркнула специалист.
Также было установлено, что прививки детям даже с аутизмом не увеличивают риск того, что ребенок перестанет говорить или утратит уже приобретенные речевые навыки, сказала Баешева.
«Важно понимать, что если два события произошли рядом по времени, это не доказывает, что одно стало причиной второго. Так что такое аутизм на самом деле? Аутизм — это особенность развития мозга ребенка, который формируется еще до рождения. Здесь важную роль играют генетические факторы, изменения связаны с особенностями ДНК и развитием нервной системы. Вакцины тренируют иммунитет, они никак не могут повлиять на эти процессы. Они не изменяют мозг и не меняют генетику ребенка», — подчеркнула доктор.
Кроме этого, специалист напомнила родителям о важности своевременной вакцинации ребенка.