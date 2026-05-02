Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске отремонтируют 14 улиц до 10 мая — полный список

Ремонт начался в рамках сезонного восстановления дорог после зимы.

В Хабаровске до 10 мая приведут в порядок дорожное покрытие сразу на нескольких улицах города. О плановых работах сообщили в городской администрации.

Ремонт начался в рамках сезонного восстановления дорог после зимы. Подрядчики выходят на участки поэтапно, чтобы не создавать серьёзных заторов, однако временные ограничения движения всё же возможны.

Работы пройдут на следующих улицах:

Шевчука;

Юности;

Королева;

Ворошилова;

Суворова;

Ульяновская;

Оборонная;

Радищева;

Клубная;

Школьная;

Производственная;

Трехгорная;

Полярная;

В мэрии поясняют, что это ежегодные мероприятия, которые помогают поддерживать дороги в нормативном состоянии. После зимы на покрытии появляются трещины и выбоины, поэтому такие работы проводят в первую очередь.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. В администрации отмечают, что перекрытия будут точечными и кратковременными, а автомобилистам советуют заранее продумывать маршруты объезда.