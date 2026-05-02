В Хабаровске отремонтируют 14 улиц до 10 мая — полный список

В Хабаровске до 10 мая приведут в порядок дорожное покрытие сразу на нескольких улицах города. О плановых работах сообщили в городской администрации.
Ремонт начался в рамках сезонного восстановления дорог после зимы. Подрядчики выходят на участки поэтапно, чтобы не создавать серьёзных заторов, однако временные ограничения движения всё же возможны.
Работы пройдут на следующих улицах:
Шевчука;
Юности;
Королева;
Ворошилова;
Суворова;
Ульяновская;
Оборонная;
Радищева;
Клубная;
Школьная;
Производственная;
Трехгорная;
Полярная;
В мэрии поясняют, что это ежегодные мероприятия, которые помогают поддерживать дороги в нормативном состоянии. После зимы на покрытии появляются трещины и выбоины, поэтому такие работы проводят в первую очередь.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. В администрации отмечают, что перекрытия будут точечными и кратковременными, а автомобилистам советуют заранее продумывать маршруты объезда.