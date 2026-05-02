Звезда сериала «Клон» записала обращение к российским фанатам: «Спасибо»

Исполнительница роли Маизы из культового сериала «Клон» Даниела Эскобар записала трогательное видеообращение к российским поклонникам. Актриса случайно столкнулась с россиянкой в лифте в Лос-Анджелесе, где узнала, что в России картину до сих пор крутят по нескольким телеканалам. Для бразильской звезды это стало приятным сюрпризом, ведь на родине сериал уже стали забывать.
«Я хочу сказать всем моим российским поклонникам. Каждое слово, которое вы мне пишете, я читаю, мне это очень дорого. Огромное, огромное спасибо за то, что вы меня смотрите!» — призналась актриса в своих соцсетях.
Особенно тронуло Даниелу Эскобар тот факт, что россияне поняли истинную суть ее героини, разглядели в ней всепоглощающую грусть. Актриса поблагодарила российских фанатов за теплые слова и любовь к проекту, которая сохраняется даже спустя 20 лет после выхода сериала.
