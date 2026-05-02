Звезда сериала «Клон» записала обращение к российским фанатам: «Спасибо»

Исполнительница роли Маизы из культового сериала «Клон» Даниела Эскобар записала трогательное видеообращение к российским поклонникам. Актриса случайно столкнулась с россиянкой в лифте в Лос-Анджелесе, где узнала, что в России картину до сих пор крутят по нескольким телеканалам. Для бразильской звезды это стало приятным сюрпризом, ведь на родине сериал уже стали забывать.