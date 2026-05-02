Ветераны смогут бесплатно пользоваться такси с 4 по 10 мая в Новосибирске

Бесплатные поездки организуют к местам проведения праздничных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске запускают специальную акцию для ветеранов ко Дню Победы. С 4 по 10 мая пожилые люди смогут воспользоваться услугами «социального такси» бесплатно. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Машины будут возить ветеранов на праздничные мероприятия, посвященные годовщине Победы. Это поможет им без труда добраться до нужных площадок и принять участие в торжествах.

Поездки планируют подстраивать под каждого человека отдельно. Диспетчеры учтут пожелания ветеранов по времени и месту подачи автомобиля. Если пожилому человеку нужна помощь в пути, вместе с ним в такси может поехать сопровождающий.

Чтобы вызвать машину, нужно заранее оставить заявку. Сделать это можно через городскую социальную справочную службу по номеру телефона: 8−383−390−17−17.