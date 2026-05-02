В Ростовской области на 21 день запретили заезжать в леса

Ограничения на пребывание в лесах ввели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На период с 1 по 21 мая в Ростовской области ввели ограничения на пребывание в лесах. Об этом напомнили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В указанный период на территорию лесных участков нельзя заезжать на личном транспорте. Исключение сделали только для лесопожарных машин, пожарных и патрульных групп.

— В случае необходимости режим ограничения может быть продлен, — добавили в минприроды Ростовской области.

В министерстве подчеркивают, в 90% случаев виновником природных пожаров оказывается человек. Даже брошенный окурок или искры от костра могут стать причиной лесных пожаров. О природных возгораниях нужно сообщать по телефону горячей линии лесной охраны.

