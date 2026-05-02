Рэпера Flo Rida встретили в Москве хитом «Low» с народными инструментами и медведем

В аэропорту Внуково в субботу, 2 мая, встретили американского рэпера Flo Rida (настоящее имя Трэмар Диллард — прим. «ВМ»). Во время встречи был исполнен хит «Low» в русско-народной интерпретации, среди выступавших был человек в костюме медведя.