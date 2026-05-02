Мужчина попал в реанимацию после пожара в 10-этажке на Шишкова в Воронеже

Пожар вспыхнул в десятиэтажном доме № 144 на улице Шишкова в Воронеже в пятницу, 1 мая. Есть пострадавший, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на третьем этаже поступил спасателям в 6:49. Огонь повредил продукты, предназначенные для приготовления пищи.
Ликвидировать пламя удалось в 7:10 силами девяти человек и трёх единиц техники.
При пожаре пострадал 30-летний мужчина. Его с признаками отравления угарным газом госпитализировали в реанимационное отделение ВОКБ № 1.
