В Хабаровском крае добыча ископаемых принесла бюджету более 12 млрд рублей

В Хабаровском крае доходы бюджета от добычи полезных ископаемых заметно выросли. О результатах первого квартала сообщили в правительстве региона.
С января по март 2026 года в казну поступило 12,1 млрд рублей — это примерно на 4 млрд больше, чем год назад. Такой рост эксперты объясняют увеличением продаж золота и его подорожанием на рынке.
При этом добыча в крае тоже пошла вверх. За три месяца предприятия получили более 920 тонн олова в концентрате и 66 тысяч тонн меди — показатели выросли на 10 и 41 процент соответственно, но главным ресурсом по-прежнему остаётся золото, которого добыли 6,3 тонны.
«Горнодобывающая отрасль — одна из ведущих в экономике края. В 2025 году ее доля в налоговых доходах превысила 20%, что позволило обеспечить выполнение социальных обязательств», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Сейчас в отрасли продолжают запускать новые проекты. Например, на месторождении «Полянка» идёт модернизация производства — в неё вложат около 2,5 млрд рублей, увеличат переработку руды и рассчитывают выйти на добычу до 2 тонн золота уже к концу года.
Такие проекты не только усиливают позиции региона в добыче, но и создают новые рабочие места. Власти рассчитывают, что отрасль и дальше будет оставаться одной из ключевых точек роста экономики края.