Перевозчиков в Хабаровском крае начнут штрафовать за срыв рейсов и хамство

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, выступая перед депутатами Законодательной думы, прямо признал то, о чем пассажиры говорят годами: цена за проезд растет, а качество перевозок за ней категорически не поспевает. Диспропорция между стоимостью билета и сервисом стала настолько очевидной, что власти решили больше не ограничиваться уговорами. Теперь перевозчиков будут воспитывать рублем и жесткими контрактами.
Первый шаг уже сделан — в крае приняли закон об административной ответственности для перевозчиков за систематические нарушения. Если доля отмененных рейсов превысит пять процентов за квартал, наказание последует неминуемо. Отдельно ввели ответственность за несвоевременное информирование об изменении тарифов. Раньше повлиять на нерадивых участников рынка было практически невозможно, теперь у краевых властей появился работающий правовой инструмент.
Параллельно навели порядок в профильном министерстве. Кадровые перестановки, по словам губернатора, уже дали результат: автобусы, которые раньше простаивали без дела, вышли на маршруты. В новых государственных контрактах, которые заключаются на 2026 год, прописаны штрафы за неисполнение обязательств, строжайший запрет на самовольное изменение схемы движения во время рейса и обязанность держать в резерве дополнительные машины. Демешин настаивает на новой модели: край выступает заказчиком транспортной работы, платит только за фактически выполненную услугу и диктует четкие требования к расписанию, тарифам и качеству.
В краевом минтрансе подчеркивают, что это не разовая акция, а смена подхода. Планируется разработка документа транспортного планирования, который позволит заранее просчитывать оптимальные маршруты и отправлять новые автобусы в те районы, где они действительно нужны.
«Это не просто технический показатель, это вопрос уважения к людям. Каждый житель края имеет право на своевременный, безопасный и комфортный проезд», — заявили в ведомстве.