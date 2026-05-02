В Роспотребнадзоре рассказали, как безопасно сходить на пикник

Роспотребнадзор Красноярского края дал рекомендации по отдыху на природе в теплое время года, когда традиционно стартует сезон пикников.
Чтобы трапеза на свежем воздухе прошла без неблагоприятных последствий для здоровья, ее нужно правильно организовать. Так, покупать продукты для пикника специалисты рекомендуют только в стационарных местах торговли, а не на стихийных рынках.
«Обязательно нужна сумка-холодильник для транспортировки и хранения скоропортящихся продуктов. А вот молочку, копчёности, маринованные продукты, кремовые кондитерские изделия и яйца лучше оставить дома — они являются питательной средой для микробов. Упакуйте еду герметично: контейнеры с плотной крышкой и пищевая плёнка защитят угощения от насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов», — говорят в ведомстве.
Также рекомендуется использовать разные ножи и доски для сырых продуктов и готовых блюд.
Кроме того, на природе необходимо соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением и едой.
«Для питья, мытья рук, продуктов и посуды используйте исключительно бутилированную или кипячёную воду. Вода из речки или родника, какой бы прозрачной она ни казалась, — не вариант. Если что-то пошло не так и почувствовали недомогание, не геройствуйте и не ищите советы в интернете. Незамедлительно обращайтесь к врачу», — призвали в Роспотребнадзоре.
