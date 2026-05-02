Михаил Пучков: «Более 12,5 тысячи нижегородских 11-классников в этом году планируют сдавать ЕГЭ»

Михаил Юрьевич, как в образовательных учреждениях Нижегородской области ведется подготовка к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА)? В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируют сдавать более 12,5 тысячи 11-классников, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — свыше 34,5 тысячи 9-классников.
14 мая для выпускников будет проведено всероссийское тренировочное мероприятие (тестовый ЕГЭ) перед началом основного периода экзаменов. Это позволит ребятам не только проверить свои знания, но и привыкнуть к процедуре, чтобы чувствовать себя уверенно в день настоящего экзамена.
В рамках недавно состоявшегося совещания по вопросам организации проведения итоговой аттестации в регионе вместе с коллегами и педагогическим сообществом мы уделили особое внимание вопросам создания комфортной и безопасной обстановки для выпускников.
Принципы прозрачности и честности проведения ГИА — наш безусловный приоритет. От каждого руководителя пункта проведения экзаменов требуются осознанные, структурированные и системные действия. Главное — реагировать своевременно на любую ситуацию.
Для каждого региона нашей страны уже разработан определенный алгоритм действий на случай нештатных ситуаций. Эти инструкции распространены по всем экзаменационным пунктам. Как в этом году будет организована летняя оздоровительная кампания? Какие учреждения смогут посетить юные нижегородцы? В Нижегородской области в рамках оздоровительной кампании 2026 года будет работать 1,2 тысячи детских лагерей, где смогут отдохнуть более 160 тысяч юных жителей региона.
В лагерях распространена практика тематических смен: «Юные инспекторы движения» (ЮИД), математические, экологические и другие. В этом году особое место в программе займет детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют», где впервые пройдут смены военно-исторического лагеря «Страна Героев». Смены состоятся с 25 мая по 7 июня и с 9 по 22 июня. Участниками могут стать учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических, спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов, а также школ-интернатов с военно-спортивным уклоном в возрасте от 12 до 17 лет.
Лагерь «Страна Героев» — это проект Российского военно-исторического общества, который реализуется с 2019 года при поддержке министерства культуры РФ. В течение 14 дней участники будут осваивать дополнительную общеразвивающую программу, включающую модули по военной истории России, социальному проектированию, физической подготовке и спорту, а также курс «Шахматный клуб». На выбор ребятам предложат тематические направления: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» или «Волонтеры Победы». Под руководством опытных инструкторов юноши и девушки научатся работать в команде, развивать лидерские и ораторские навыки, преодолевать страх и сомнения. Программа также предусматривает углубленный курс истории Великой Отечественной войны, знакомство с деталями важнейших операций и сражений, основы огневой подготовки, сдачу норм ГТО, а также базовые элементы парашютной и высотной подготовки.
Отбор участников проводится на конкурсной основе на федеральном уровне. Для участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку на официальном сайте проекта. В 2026 году смены лагеря «Страна Героев» пройдут в четырех регионах России: Нижегородской, Волгоградской, Томской и Оренбургской областях. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». С нового учебного года в десяти школах Нижегородской области введут оценки за поведение. На что направлена вводимая мера? Мера направлена на формирование у учеников нравственных и социальных норм, а также на развитие дисциплины и ответственности. Оценка поведения будет учитывать дисциплину, социальные навыки, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы.
В пилотном проекте примут участие: специальная школа № 27 открытого типа, лицей-интернат «Центр одаренных детей», школа № 117 и другие.
Важно, чтобы все участники процесса — ученики, родители и учителя — вместе работали над созданием комфортной и безопасной атмосферы для развития каждого ребенка. Расскажите о внедрении в образовательные учреждения региона обучения беспилотным авиационным системам (БАС). Классы по беспилотным авиационным системам появились в школах Нижегородской области в конце 2024 года благодаря национальному проекту. Сейчас в регионе действует 17 таких классов, а также специализированный курс на базе Борского Губернского колледжа. Общее число учащихся — до 5 тысяч человек. В 2025 году обучение прошли более 2,5 тысяч, а в 2026-м — уже около 3 тысяч школьников.
Для оценки эффективности программ в 2025—2026 учебном году был проведен «Кубок БАС» министерства образования Нижегородской области. В нем участвовали более 1,5 тысяч школьников из 47 команд — только те, кто учится в спецклассах.
В программе Кубка были следующие направления: сборка и пилотирование квадрокоптера с задачей уничтожения целей, программирование дронов для автоматизации полета, FPV-гонки на скорость по трассе с препятствиями, пилотирование дронов для имитации спасательных операций.
По итогам всех этапов лучшей стала команда средней школы № 8 города Бор. Второе место заняла школа № 168 имени И. И. Лабузы, третье — школа № 10 из Сарова. Остальные классы показали достойный уровень и идут вровень на четвертом месте.