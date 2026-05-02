Ренат Сабитов получил пост старшего тренера в «Пари НН»

К штабу Вадима Гаранина присоединился экс-игрок «Спартака».

Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о кадровом усилении тренерского штаба: новым старшим тренером команды стал Ренат Сабитов. 40-летний специалист вошёл в команду Вадима Гаранина, который возглавил клуб совсем недавно. Об этом сообщили в пресс-службе «Пари НН».

Сабитов уже имеет опыт работы в тренерских штабах — ранее он трудился в «Космосе» и «Олимпе-Долгопрудном». Болельщикам он хорошо знаком и по игровой карьере: полузащитник выступал за «Спартак», «Химки», «Сатурн» и «Томь», а также дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

Назначение происходит на фоне серьёзных изменений в клубе. Вадим Гаранин был утверждён главным тренером менее недели назад и уже приступил к работе с командой. Перед ним стоит непростая задача — вывести «Пари НН» из зоны риска: сейчас клуб занимает 15-е место в РПЛ.

Ранее команду покинул Алексей Шпилевский — контракт расторгли по соглашению сторон после серии неудачных результатов. Новый штаб уже начал подготовку к ближайшему матчу с «Ахматом».