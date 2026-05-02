В Перми суд запретил эксплуатировать двухэтажный ТЦ у «Айсберга»

Суд запретил эксплуатировать здание торгового центра у «Айсберга» в Перми, передаёт Business Class.
Речь идёт о двухэтажном круглом строении на улице Ленина, 66а рядом с остановкой «Улица Попова». Раньше здесь находился ресторан, а сейчас работает точка общепита, цветочный и продуктовый магазины. Признать здание самовольной постройкой и снести его требовала администрация Ленинского района. Спорный объект пользовался повышенным вниманием городских властей и с точки зрения благоустройства: летом 2025 года здание вместе с действующими в нём магазинами и кафе обнесли вплотную сдвинутыми друг к друга кадками с растениями. А с приходом холодов место растений вокруг здания заняли информационные стенды, посвящённые истории Перми.
Как сообщает издание, во время разбирательства специалисты провели в строении комплексную строительно-техническую и пожарно-техническую экспертизу. По словам истца, из выводов эксперта следует, что дальнейшая эксплуатация спорного объекта «несёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц». Суд посчитал эти доводы обоснованными и запретил как собственнику, так и иным лицам, эксплуатировать здание. При этом в материалах дела указано, что, по мнению эксперта, все выявленные нарушения можно устранить.
Одна из организаций, владеющих торговой точкой в здании на улице Ленина, 66а (компания «Антлант-трейд») подала заявление об отсрочке исполнения решения суда. В компании пояснили, что для освобождения помещения продуктового магазина требуется определенное время: нужно уволить сотрудников, рассчитаться с ними, направить уведомления о расторжении договоров с ресурсоснабжающими организациями. Заявление компании суд рассмотрит 5 мая.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ноябре 2025 года Арбитражный суд Пермского края не удовлетворил иск о сносе этого здания, поданный департаментом земельных отношений администрации Перми.