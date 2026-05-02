В Перми суд запретил эксплуатировать двухэтажный ТЦ у «Айсберга»

Речь идёт о двухэтажном круглом строении на улице Ленина, 66а рядом с остановкой «Улица Попова». Раньше здесь находился ресторан, а сейчас работает точка общепита, цветочный и продуктовый магазины. Признать здание самовольной постройкой и снести его требовала администрация Ленинского района. Спорный объект пользовался повышенным вниманием городских властей и с точки зрения благоустройства: летом 2025 года здание вместе с действующими в нём магазинами и кафе обнесли вплотную сдвинутыми друг к друга кадками с растениями. А с приходом холодов место растений вокруг здания заняли информационные стенды, посвящённые истории Перми.