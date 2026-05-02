Билет на теплоход из Хабаровска до Фуюаня подорожал на две тысячи рублей

Старт речной навигации 2026 года в Хабаровске принес не только долгожданное открытие маршрутов, но и новость, которая задела многих пассажиров. Билет на теплоход «70 лет Победы», который курсирует между краевой столицей и китайским Фуюанем, подорожал сразу на две тысячи рублей. В краевом министерстве транспорта подчеркивают: рост стоимости продиктован объективными экономическими причинами.
Среди главных факторов — подорожание горюче-смазочных материалов, которое неизбежно отражается на цене любого транспортного плеча. Добавим сюда увеличение ставки НДС на два процентных пункта с 2025 года, и уже получается ощутимая нагрузка на судовладельца. Кроме того, выросла стоимость технического обслуживания речного флота, а дополнительные инвестиции потребовались на обеспечение безопасности судоходства — статья, на которой экономить нельзя.
В минтрансе признают, что пассажирам от этих объективных причин не легче, но подчеркивают: в обмен на возросшую цену перевозчики получат не только деньги, но и жесткий спрос за качество услуг. Новая модель работы, озвученная губернатором Дмитрием Демешиным, предполагает, что край платит только за фактически выполненную работу, а каждый сорванный рейс оборачивается штрафом.
Навигация 2026 года в Хабаровске традиционно стартует в конце апреля — начале мая, и теплоход «70 лет Победы» остается одним из самых востребованных речных судов. Пассажирам, планирующим поездки на левый берег и дачные массивы, стоит закладывать в бюджет обновленный тариф, а заодно — помнить, что теперь у перевозчика куда меньше возможностей сослаться на неисправность и остаться у причала.