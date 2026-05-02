Нижегородские врачи впервые пересадили печень пациенте с циррозом

Врачи Нижегородской областной больницы имени Семашко впервые пересадили печень пациентке с циррозом. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Операция прошла 12 апреля: медики работали около пяти часов и успешно выполнили процедуру. 49-летнюю нижегородку уже выписали из больницы.

В регионе продолжают расширять трансплантационную программу. Нижегородских врачей поддерживают специалисты из исследовательского центра имени В. И. Шумакова. С ноября 2025 года медики проводят операции по пересадке почки и поджелудочной железы.

«Пациентка, которой успешно выполнена спасительная операция, страдала циррозом печени с 2019 года. В конце 2025 года нижегородка была включена в лист ожидания операции, и уже в марте появилась возможность провести трансплантацию», — рассказал и.о. директора НОКБ им. Н. А. Семашко Сергей Гамаюнов.

Напомним, нижегородские врачи выполнили первые пересадки роговицы глаза в НОКБ.