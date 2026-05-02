Белорусы позвонили в милицию 1 Мая 350 раз по одному поводу

В МВД Беларуси сказали, что белорусы 1 Мая позвонили в милицию по одной и той же причине.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы обратились в милицию 1 Мая около 350 раз по одной и той же причине, сообщили в МВД.

За сутки в правоохранительные органы поступило около 350 сообщений от белорусов о звонках телефонных мошенников. Благодаря этому почти все преступления удалось предотвратить. При этом зарегистрировали 37 преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД инициировали блокировку двух фишинговых сайтов. И заблокировали платежи в адрес 45 иностранных платежных реквизитов, которые использовали аферисты, приостановлены расходные операции по 36 счетам.

Кроме того, 1 мая милиция задержала четверых курьеров мошенников.

Тем временем белорусы позвонили в милицию перед 1 Мая более 600 раз по одному поводу.

И мы писали, что адвокат ответила про моральную компенсацию за задержку зарплаты в Беларуси.