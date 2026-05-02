В Хабаровске запретят большегрузам ездить по городу в жару

Причина запрета чисто физическая и знакома каждому, кто хоть раз видел размягченный асфальт в июльском Хабаровске. При сильной жаре битум теряет твердость, дорожное покрытие становится пластичным, и тяженая фура оставляет на нем такую же колею, какую оставил бы утюг на линолеуме. Только исправлять эту колею придется дорожникам, и стоит это недешево.