В Хабаровске запретят большегрузам ездить по городу в жару

С 25 мая по 31 августа в Хабаровске вводят временный запрет на движение тяжеловесного транспорта по дорогам местного значения. Ограничения будут действовать не постоянно, а выборочно — в те дни, когда столбик термометра перевалит за 32 градуса Цельсия. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Причина запрета чисто физическая и знакома каждому, кто хоть раз видел размягченный асфальт в июльском Хабаровске. При сильной жаре битум теряет твердость, дорожное покрытие становится пластичным, и тяженая фура оставляет на нем такую же колею, какую оставил бы утюг на линолеуме. Только исправлять эту колею придется дорожникам, и стоит это недешево.
Под ограничения попадают машины, у которых нагрузка на ось превышает нормы, установленные федеральным законодательством. Контролировать соблюдение правил будут на городских трассах общего пользования. Особое внимание уделят участкам с асфальтобетонным покрытием — именно они в жару наиболее уязвимы.
В Госавтоинспекции настоятельно советуют перевозчикам заранее планировать маршруты в объезд городских улиц в жаркие дни. Нарушителей ждут штрафы.