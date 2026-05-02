Казахстан и Россия готовятся подписать соглашение о туризме у горы Белуха

Астана. 2 мая. КазТАГ — Казахстан и Россия планируют подписать соглашение о развитии туризма на приграничных территориях у горы Белуха, передает корреспондент агентства.

«Проектом предусматривается подписание соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об осуществлении туристской деятельности на территориях, прилегающих к горе Белуха. Проект соглашения направлен на упрощение формальностей, связанных с туристским обменом между двумя государствами, развитие сотрудничества между приграничными районами в сфере туризма», — говорится в описании проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об осуществлении туристской деятельности на территориях, прилегающих к горе Белуха».

В проекте отмечается, что целью документа является развитие горного туризма в приграничных территориях Республики Казахстан и Российской Федерации.