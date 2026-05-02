Когда безопасно высаживать рассаду томатов на улицу, рассказала биолог

В Волгоградской области нынешняя весна поставила в тупик и аграриев, и дачников. Первым пришлось скорректировать планы, вторые в недоумении — что делать с рассадой, когда на дворе стоят необычные для начала мая холода.
Доктор биологических наук Наталия Мацишина советует — не стоит ориентироваться на календарь или советы соседей. Учитывать нужно только температуру почвы. Измерять ее нужно на глубине 10−15 сантиметров.
«Томаты следует высаживать в открытый грунт, когда почва прогреется до +12…+15º, а ночные температуры воздуха держатся выше +10º при дневных выше +20º. Если почва будет более холодной, корневая система томатов впадает в холодовой шок. Это приведет к отставанию в развитии на две, а то и три недели», — цитирует эксперта РИА Новости.
В то же время следует учитывать угрозу возвратных заморозков, которые уже несколько лет подряд губят урожай в Волгоградской области. На этот случай биолог советует держать под рукой нетканый материал для укрытия растений. Он создаст необходимый микроклимат в первую неделю после высадки и поможет адаптироваться к ультрафиолету и ветрам, нередко бушующим в волгоградском регионе.
