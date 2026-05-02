Президентские гранты помогают развивать культуру в Хабаровском крае

Грантовую поддержку получат еще три инициативы. Одна из них посвящена графу Муравьеву-Амурскому и использует технологию дополненной реальности, чтобы приблизить историческую фигуру к современному зрителю. Две другие родились в Николаевском районе и нацелены на сохранение нивхского языка: создание медиаконтента и показы мультфильмов для коренных малочисленных народов Севера. География проектов — от Комсомольска до отдаленных поселений, тематика — от современного искусства до языков, которые находятся на грани исчезновения. И во всех случаях теперь есть не только задумка, но и бюджет на ее воплощение.