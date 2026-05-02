Президентские гранты помогают развивать культуру в Хабаровском крае

Подведены итоги второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, и Хабаровский край вновь оказался в числе победителей. Шесть заявок региона получили поддержку, общая сумма грантов превысила 12,6 миллиона рублей. Позади жесткий отбор, впереди — реализация до конца 2027 года.
Самый крупный грант ушел в Комсомольск-на-Амуре. Музей изобразительных искусств получил более 7,5 миллиона рублей на проект «Вы не видели музей?!». Название — с вызовом, а планы — под стать: здание и прилегающую территорию собираются переосмыслить. Появятся яркая подсветка, современные лайтбоксы для уличных выставок, велопарковки и зоны отдыха. Музей намерен стать настоящим «местом силы» города Юности, и юбилей Комсомольска — лучшее время для такого преображения.
Среди других победителей — интерактивная выставка «Квинтэссенция», которая представит зрителям шестьдесят дальневосточных авторов. А центр «Комьюнити “Тайга” снимет фильм, чей главный герой — отечественный дрон. Лента расскажет историю квадрокоптера от обучения пилотов до выполнения задач в зоне специальной военной операции, причем повествование пойдет от лица самого аппарата.
Грантовую поддержку получат еще три инициативы. Одна из них посвящена графу Муравьеву-Амурскому и использует технологию дополненной реальности, чтобы приблизить историческую фигуру к современному зрителю. Две другие родились в Николаевском районе и нацелены на сохранение нивхского языка: создание медиаконтента и показы мультфильмов для коренных малочисленных народов Севера. География проектов — от Комсомольска до отдаленных поселений, тематика — от современного искусства до языков, которые находятся на грани исчезновения. И во всех случаях теперь есть не только задумка, но и бюджет на ее воплощение.