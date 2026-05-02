Нижегородский театр оперы и балета принимает лауреатов конкурса-лаборатории Алисы Гицба

Гастроли IV Международного музыкального конкурса-лаборатории Алисы Гицба «Музыка — диалог без расстояний и границ» (6+) продолжатся в Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина, об этом сообщили в театре.
Так, 7 мая в 15:00 в фойе исторического здания Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина состоится мастер-класс (6+) народной артистки Абхазии, заслуженной артистки России, солистки театра «Геликон-опера», художественного руководителя и автора проекта — конкурса-лаборатории Алисы Гицба.
Основной акцент будет сделан на том, как выстраивать целостный художественный образ через глубокий анализ арии — от нотного текста до сценического воплощения. Каждый активный участник сможет индивидуально разобрать с экспертом связь вокальной техники, фразировки и эмоционального наполнения с характером своего персонажа, отработать практические приемы перехода от «правильного пения» к проживанию роли, а также развить навыки самоконтроля и сценической свободы.
8 мая в 19:00 на сцене концертного Пакгауза выступят (6+) лауреаты конкурса-лаборатории 2025 года. На фоне стеклянной панорамной стены с видом на Стрелку и историческую часть города в концерте под названием «Вокальные миниатюры» артисты исполнят камерную вокальную и инструментальную музыку русских и зарубежных композиторов: М. И. Глинки, Й. Брамса, М. Равеля, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, С. И. Танеева, Дж. Россини и других.
В концерте принимают участие:
Алиса Гицба (сопрано); лауреаты и дипломанты конкурса: Екатерина Мишина (сопрано), Анастасия Попова (сопрано), Вероника Белянкина (меццо-сопрано), Георгий Синаревский (баритон), Борис Рябухин (тенор); партия фортепиано — Александр Широков (обладатель гран-при и I премии в номинации «Искусство аккомпанемента»).
Концерт и мастер-класс проходят в рамках второго этапа проекта. С начала 2026 года гастроли уже состоялись в Новосибирске, Красноярске, Белгороде, Москве и Казани. Сам концерт в «Пакгаузах» стал возможен благодаря партнерству конкурса-лаборатории с Нижегородским театром оперы и балета, который предоставил один из 17 специальных призов лауреатам конкурса.
Справка.
Международный конкурс-лаборатория Алисы Гицба «Музыка — диалог без расстояний и границ» — это ежегодное событие для вокалистов академического направления и концертмейстеров. В 2025 году очные прослушивания прошли в Москве и Сухуме с 12 по 22 октября, собрав более 200 заявок из восьми стран. По итогам конкурса лауреатами в трех основных номинациях стали 18 исполнителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства республики Абхазия.