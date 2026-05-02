Более 12,5 тысячи нижегородских 11-классников планируют сдавать ЕГЭ в этом году

В этом году в Нижегородской области единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируют сдавать более 12,5 тысячи 11-классников, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — свыше 34,5 тысячи 9-классников. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
По его словам, 14 мая для выпускников будет проведено всероссийское тренировочное мероприятие (тестовый ЕГЭ) перед началом основного периода экзаменов.
«Это позволит ребятам не только проверить свои знания, но и привыкнуть к процедуре, чтобы чувствовать себя уверенно в день настоящего экзамена», — подчеркнул министр Пучков.
