В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка почти 40 рейсов

В аэропорту Калининграда в субботу, 2 мая, задерживается вылет и посадка почти 40 рейсов. Об изменениях в расписании сообщили в пресс-службе Храброво.
«В связи с вводом 2 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло, вовремя не смогут прилететь 19 рейсов:
12 — из Москвы; 5 — из Санкт-Петербурга; 1 — из Самары; 1 — из Екатеринбурга.
Время задержки варьируется от одного до трёх часов. Отменён один борт из Москвы.
С опозданием из Храброво отправятся 19 рейсов:
10 — в Москву; 8 — в Санкт-Петербург; 1 — в Екатеринбург.
Отменён один самолёт в Москву.