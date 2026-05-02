В пермском аэропорту задерживаются внутренние и международные рейсы

В пермском аэропорту задерживается прилет и вылет рейсов. Согласно онлайн-табло, более чем на десять часов задержаны два рейса из Перми в Сочи. Вместо 7:15 самолеты авиакомпаний «Икар» и Nordwind должны вылететь в 18:50. Также задерживаются утренний и вечерний вылеты из краевой столицы в Москву. Авиакомпания «Победа» совершит полет в 18:35 вместо 7:05, а «Аэрофлот» планирует вылет в 22:20 вместо 20:20. Кроме этого авиакомпания «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» задержала вылет до Шарм-Эль-Шейха на шесть часов — до 13:55.