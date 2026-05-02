Туристы спалили 3,5 гектара леса в Красноярском крае

В Красноярском крае локализовали лесной пожар. Огонь сигнальной ракеты, запущенной группой туристов в районе Есауловской петли, стал вероятной причиной ЧП.

По информации краевого Лесопожарного центра, от искр занялась трава, затем огонь перекинулся на деревья. Ситуацию усугубила сухая и жаркая погода. Когда дежурные обнаружили возгорание, огонь распространился уже на площади 3,5 гектара. На место немедленно выдвинулась группировка из 30 пожарных, которые в течение нескольких часов вручную окапывали кромку, валили бензопилами горящие деревья и заливали огонь водой из ранцев. Борьбу осложнял горный рельеф — техника не могла проехать к месту возгорания.

Сейчас пожар локализован, на месте работают инспекторы лесной охраны и полиция, которой предстоит установить личности причастных к возгоранию лиц.

За минувшие сутки специалисты Лесопожарного центра ликвидировали пять лесных пожаров общей площадью 45,7 гектара. Очаги возгораний были обнаружены в Иланском, Канском, Тинском, Маганском, Саяно-Шушенском лесничествах. На борьбу с огнем было привлечено 63 человека и 13 единиц техники. По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.