Ростовская область принимает Московский Пасхальный фестиваль

В первые майские дни Ростовская область вновь принимает Московский Пасхальный фестиваль. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Для нас это большая честь», — написал губернатор.

Накануне на сцене Ростовского государственного музыкального театра состоялся концерт объединенного оркестра Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом был Валерий Гергиев.

От имени всех жителей Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил маэстро за возможность прикоснуться к прекрасному искусству.

«Дорогой Валерий Абисалович! Низкий поклон за Ваше мастерство, которое дарит слушателям незабываемые музыкальные открытия и обогащает российскую культуру!» — написал губернатор.

Особенно приятно, отметил Юрий Слюсарь, что Валерий Гергиев приехал в регион накануне своего дня рождения.

Московский Пасхальный фестиваль — благотворительное и просветительское событие для ценителей симфонической, звонарной музыки и хорового пения. Он основан четверть века назад по инициативе Валерия Гергиева и проходит по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото: Канал Макс Юрия Слюсаря.

