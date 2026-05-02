Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Дзержинска отдал лжеправоохранителям более 8,5 млн рублей

Источник: Живем в Нижнем

78-летний житель Дзержинска Нижегородской области перевел лжеправоохранителям более 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пенсионера в том, что с его счетов пытаются списать деньги. Пожилому мужчине предложили сделать перевод на «безопасные счета».

Пенсионер снял личные сбережения, занял деньги у родственников и перечислил их злоумышленникам. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Нижегородцев вновь предупредили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо манипуляции с деньгами.

Напомним, 24-летняя нижегородка продала авто и перевела мошенникам почти 1 млн рублей.