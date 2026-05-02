Пенсионер из Дзержинска отдал лжеправоохранителям более 8,5 млн рублей

78-летний житель Дзержинска Нижегородской области перевел лжеправоохранителям более 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пенсионера в том, что с его счетов пытаются списать деньги. Пожилому мужчине предложили сделать перевод на «безопасные счета».
Пенсионер снял личные сбережения, занял деньги у родственников и перечислил их злоумышленникам. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Нижегородцев вновь предупредили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят совершать какие-либо манипуляции с деньгами.
