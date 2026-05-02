В Калужской области студенты агровуза побывали на молочной ферме

Студенты Калужского филиала Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева провели выездное учебное занятие на базе современной молочной фермы «Валов Групп». Мероприятие прошло по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства Калужской области.
В ходе учебного занятия ведущие специалисты предприятия ознакомили будущих ветеринаров и зоотехников с работой основных систем фермы. Студенты увидели автоматизированное доение, приготовление и раздачу кормов, удаление навоза, регулирование микроклимата, а также информационные системы управления стадом и контроля технологических процессов. Благодаря такой экскурсии ребята получили практический опыт на высокотехнологичном производстве.
«Валов групп» является одним из ведущих предприятий Калужской области по разведению голштинской и джерсейской пород крупного рогатого скота. Там производят молоко высокого качества. Ферма представляет собой высокотехнологичный комплекс, обеспечивающий оптимальные условия содержания животных. Большинство производственных процессов, включая кормление и доение, полностью автоматизированы и управляются роботами.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.