Участок дороги в Хабаровском крае сдали по нацпроекту после вмешательства прокуратуры

В Верхнебуреинском районе проводилась реконструкция участка автомобильной дороги «Комсомольск-на-Амуре — Березовый — Амгунь — Могды — Чегдомын». Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прокуроры во время проверок выявили неоднократные срывы графика. Руководителям КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» и ООО «ДСК ДВ» внесли представления, в результате чего 2 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Подрядчик активнее взялся за строительные работы. Сейчас участок дороги сдан в эксплуатацию.