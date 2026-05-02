Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские медики впервые успешно пересадили печень

В Нижегородской областной клинической больнице им. Семашко впервые прошла успешная операция по трансплантации печени. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на представителей регионального Минздрава.

Уникальная операция длилась несколько часов и спасла 49-летнюю женщину, которая страдала циррозом.

Отмечается, что пересаженная печень работает нормально, пациентка чувствует себя удовлетворительно. Если во время реабилитации не будет осложнений, то женщина сможет вести привычную жизнь.

В Нижегородской области постепенно наращиваются объёмы оказания трансплантологической помощи. Так, с ноября 2025 года медики региона освоили сложные операции по пересадке почек и поджелудочной железы.