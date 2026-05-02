Нижегородские медики впервые успешно пересадили печень

В Нижегородской областной клинической больнице им. Семашко впервые прошла успешная операция по трансплантации печени. Об этом рассказали наши коллеги из СМИ, ссылаясь на представителей регионального Минздрава.
Уникальная операция длилась несколько часов и спасла 49-летнюю женщину, которая страдала циррозом.
Отмечается, что пересаженная печень работает нормально, пациентка чувствует себя удовлетворительно. Если во время реабилитации не будет осложнений, то женщина сможет вести привычную жизнь.
В Нижегородской области постепенно наращиваются объёмы оказания трансплантологической помощи. Так, с ноября 2025 года медики региона освоили сложные операции по пересадке почек и поджелудочной железы.