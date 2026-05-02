Власти сказали, где в Минске может появится ФОК для экстремальных видов спорта

In Minsk планируют построить ФОК для экстремальных видов спорта.

Источник: Комсомольская правда

В Минске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс для экстремальных видов спорта, рассказали в Мингорисполкоме агентству «Минск-Новости».

Так, ФОК для экстремальных видов спорта планируют построить на улице Нарочанской на площадке напротив манежа.

По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, строительство ФОК уже вошло в инвестиционную программу Минска.

— В ближайшее время планируется приступить к реализации, — заявил чиновник.

Кроме того, в лесопарке «Медвежино» будет обустроен спорткомплекс по биатлону и лыжным гонкам. Там, уже идут работы, чтобы кроме трассы на территории появились стадион, стрельбище, помещения для переодевания. Для этого сейчас разрабатывают проектную документацию, а заказчик уже определен.

— Финансирование для разработки проектной документации и реализации этого проекта уже предусмотрено в бюджете, поэтому в этом году приступим к реализации, — подытожил Гутько.

