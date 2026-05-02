В Ярославской области состоялся Всероссийский субботник

Всероссийский субботник прошел 25 апреля в Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов региона.
Например, в областной столице привели в порядок скверы 950-летия Ярославля и на площади Труда, парки Судостроителей, 30-летия Победы, «Юбилейный», «Нефтяник», Петропавловский парк и другие общественные пространства. В Рыбинске уборка прошла на территориях, которые в этом году участвуют во всероссийском голосовании за благоустройство. Это парк Трудовой доблести, набережная в микрорайоне Волжском, парковая зона у памятника «Самолет Ту-104А», парк имени Фейгина, парковая зона у Дома культуры «Слип», парковая зона на проспекте Генерала Батова, зеленая зона по улице Чебышева и Димитровский парк.
Субботники состоялись и в Переславле-Залесском, в том числе в парке Победы, парке имени Вейнгарта, на территории у здания ЗАГСа и в Пушкинском саду. В Ярославском округе генеральная уборка была организована на общественных территориях поселка Михайловского, в парке «Березки» поселке Красные Ткачи, парке «Солнечный» в селе Туношна, «Экопарке» в поселке Красный Бор, а также в парке Победы, спортивном парке в деревне Кузнечиха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.