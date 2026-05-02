В Ярославской области состоялся Всероссийский субботник

Например, в областной столице привели в порядок скверы 950-летия Ярославля и на площади Труда, парки Судостроителей, 30-летия Победы, «Юбилейный», «Нефтяник», Петропавловский парк и другие общественные пространства. В Рыбинске уборка прошла на территориях, которые в этом году участвуют во всероссийском голосовании за благоустройство. Это парк Трудовой доблести, набережная в микрорайоне Волжском, парковая зона у памятника «Самолет Ту-104А», парк имени Фейгина, парковая зона у Дома культуры «Слип», парковая зона на проспекте Генерала Батова, зеленая зона по улице Чебышева и Димитровский парк.