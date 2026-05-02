Мужчина погиб на пожаре в частном доме на улице Тельмана на Бору

Смертельный пожар произошел на улице Тельмана на Бору в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание потушили в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв — специалисты чрезвычайного ведомства обнаружили тело мужчины.
МЧС задействовало в тушении огня пять единиц техники и 17 пожарных. Теперь дознавателям предстоит установить причину возгорания.
Напомним, сотрудник нижегородского предприятия устроил пожар с ущербом в 40 млн рублей. Он спалил автомобили, оборудование и строительные конструкции.
