Монопородная выставка казахской тазы прошла в Астане

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. В Астане в рамках международной кинологической выставки «Астана Виннер 2026» прошла монопородная выставка «Kazakh Tazy».

Источник: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Казахстана

В мероприятии приняли участие представители Международной кинологической федерации (FCI), глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев, отечественные и зарубежные кинологи, а также ценители породы тазы.

Предварительное признание казахской тазы Международной кинологической федерацией является важным шагом в развитии национального собаководства, подчеркнул Нысанбаев.

Казахская тазы — уникальное культурное и историческое наследие, формировавшееся на протяжении веков и являющееся одной из семи национальных ценностей казахского народа.

«Сегодня развитию данной породы уделяется особое внимание со стороны главы государства. В рамках системной государственной политики совершенствуется законодательство, завершается строительство Национального центра казахских пород собак, а также утверждены долгосрочные планы по их сохранению и развитию. Проведение подобных выставок играет важную роль в сохранении генофонда, повышении интереса к национальным породам и их продвижении на международной арене», — подчеркнули в Минэкологии.

По итогам мероприятия наградили лучших представителей породы и их владельцев.

Как сказал ранее Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане откроется Национальный центр казахской тазы. На данный момент в республике зарегистрировано почти 4 тысячи собак — представителей данной породы.