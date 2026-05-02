Монопородная выставка казахской тазы прошла в Астане

В мероприятии приняли участие представители Международной кинологической федерации (FCI), глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев, отечественные и зарубежные кинологи, а также ценители породы тазы.
Предварительное признание казахской тазы Международной кинологической федерацией является важным шагом в развитии национального собаководства, подчеркнул Нысанбаев.
Казахская тазы — уникальное культурное и историческое наследие, формировавшееся на протяжении веков и являющееся одной из семи национальных ценностей казахского народа.
«Сегодня развитию данной породы уделяется особое внимание со стороны главы государства. В рамках системной государственной политики совершенствуется законодательство, завершается строительство Национального центра казахских пород собак, а также утверждены долгосрочные планы по их сохранению и развитию. Проведение подобных выставок играет важную роль в сохранении генофонда, повышении интереса к национальным породам и их продвижении на международной арене», — подчеркнули в Минэкологии.
По итогам мероприятия наградили лучших представителей породы и их владельцев.
Как сказал ранее Касым-Жомарт Токаев, в Казахстане откроется Национальный центр казахской тазы. На данный момент в республике зарегистрировано почти 4 тысячи собак — представителей данной породы.