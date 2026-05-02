Директор Пермской службы спасения покинул должность

Директор МКУ «Пермская городская служба спасения» Владислав Гореев ушел в отставку. Как сообщает «Новый компаньон», господин Гореев оставил должность по собственному желанию. Он возглавлял МКУ с июня 2024 года, до этого работал замначальника департамента общественной безопасности администрации Перми. Сейчас обязанности директора исполняет Татьяна Подвинцева, которая ранее трудилась заместителем директора по общим вопросам. По данным Rusprofile, госпожа Подвинцева назначена и.о. руководителя организации 22 апреля.