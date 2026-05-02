1,2 тысячи детских лагерей будет работать в Нижегородской области в 2026 году

«В этом году особое место займет детский санаторно-оздоровительный образовательный центр “Салют”, где впервые пройдут смены военно-исторического лагеря “Страна Героев”. Смены состоятся с 25 мая по 7 июня и с 9 по 22 июня. Участниками могут стать учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических, спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов, а также школ-интернатов с военно-спортивным уклоном в возрасте от 12 до 17 лет», — сказал министр Пучков.