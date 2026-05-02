1,2 тысячи детских лагерей будет работать в Нижегородской области в 2026 году

1,2 тысячи детских лагерей будет работать в Нижегородской области в рамках оздоровительной кампании 2026 года. Об этом в интервью ИА «Время Н» рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
По его словам, в них смогут отдохнуть более 160 тысяч юных жителей региона.
«В этом году особое место займет детский санаторно-оздоровительный образовательный центр “Салют”, где впервые пройдут смены военно-исторического лагеря “Страна Героев”. Смены состоятся с 25 мая по 7 июня и с 9 по 22 июня. Участниками могут стать учащиеся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, воспитанники военно-патриотических, спортивных клубов, поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов, а также школ-интернатов с военно-спортивным уклоном в возрасте от 12 до 17 лет», — сказал министр Пучков.
Напомним, в рамках подготовки детских лагерей Нижнего Новгорода к новому летнему сезону особое внимание уделяется проверке безопасности, а также обновлению программ смен.
Справка.
Лагерь «Страна Героев» — это проект Российского военно-исторического общества, который реализуется с 2019 года при поддержке министерства культуры РФ.
Отбор участников проводится на конкурсной основе на федеральном уровне. В течение 14 дней участники будут осваивать дополнительную общеразвивающую программу, включающую модули по военной истории России, социальному проектированию, физической подготовке и спорту, а также курс «Шахматный клуб».
Под руководством опытных инструкторов юноши и девушки научатся работать в команде, развивать лидерские и ораторские навыки, преодолевать страх и сомнения.
В 2026 году смены лагеря «Страна Героев» пройдут в четырех регионах России в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».