Проекты Рязанской области получили награды туристической премии

Четыре проекта Рязанской области были отмечены наградами на ежегодной туристической премии «Маршрут построен», которая прошла по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Рязанская область была признана туристическим регионом года, а город Касимов стал призером в номинации «Туристический город». Проект «Большое Рязанское кольцо» стал победителем в номинации «Автотуризм». Этот маршрут связывает 12 муниципальных образований. Его протяженность составляет около 600 км. В номинации «агротуризм» победила ферма «Оленево».
Представленный маршрут, помимо большого количества достопримечательностей, памятников архитектуры и объектов культурного наследия, проходит по трем природным зонам. Он подходит для любителей экологического, гастрономического, промышленного и пешеходного туризма. Также он может понравиться семьям с детьми благодаря интерактивным музеям и комфортным местам для отдыха.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.