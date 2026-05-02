В Красноярск идет похолодание

С 3 мая в Красноярске прогнозируется ощутимое понижение температуры и общее ухудшение погодных условий.
После ясной субботы с прогревом воздуха до +26, +28 °C, в ночь на воскресенье синоптики обещают +10, +12 °C, а днем — от +15 до +17 °C. При этом в последний выходной будет дуть порывистый западный ветер 17−22 м/с и возможен слабый дождь.
Начало новой рабочей недели тоже выдастся сырым и ветреным, а температура с понедельника по среду составит днем от +10 до +17 °C, по ночам — в пределах +3…+7 °C.
С четверга в Красноярск должно вернуться 20-градусное тепло, которое, как ожидается, продержится до субботы, 9 мая, включительно.
