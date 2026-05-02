Дмитрий Саблин: Детский сад в Коммунарке построят до конца года

«Уже сформирована дорожная карта, согласно которой все основные этапы работ должны завершиться в конце III квартала 2026 года. Принято решение о начале процедуры передачи детского сада в городскую систему образования уже в конце этого года. Вместе с рабочей группой, в которую также входят представители профильных департаментов, взяли на контроль исполнение всех договоренностей, чтобы выполнить обязательства перед жителями и открыть учреждение в срок», — сказал Саблин по итогам заседания рабочей группы.
По инициативе депутата на объекте прошла инспекция. Детский сад, как отметил Саблин, строится по современным столичным стандартам: комфортное образовательное пространство предоставит дошкольникам все условия для занятий, творчества, спортивных игр и отдыха.
Как уточнил депутат, фасадные и кровельные работы выполнены уже на 90%. «Сейчас внутри здания монтируют межкомнатные перегородки и ведут отделочные работы. На прилегающей территории приступили к благоустройству: здесь установят игровые городки, теневые навесы и песочницы», — добавил Саблин.
Он отметил, что создание в округе социальной инфраструктуры — один из ключевых приоритетов его работы в качестве депутата.
Всего с начала 2024 года в ТиНАО построили 34 образовательных объекта. Из них 15 открылись в прошлом году, что позволило создать более 11 тыс. мест для учащихся.